Önümüzdeki hafta Avrupa'nın enflasyon verileri bekleniyor Kürüsel piyasaların önümüzdeki hafta en önemli gündemi çarşamba günü açıklanacak Avrupa'nın enflasyonu oldu.

ensonhaber.com

Küresel pay piyasaları, haftayı pozitif kapattı.

Küresel pay piyasalarda gelecek hafta için Avrupa'da enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "Bej Kitap" raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Hafta boyunca Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ülkede açıklanan enflasyon verileri yatırımcıları nispeten rahatlatsa da haftanın son işlem gününde Fed üyelerinin yaptığı açıklamalar piyasalarda oynaklığı artırdı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e gerileyerek beklentileri geride bıraksa da çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkması soru işaretleri oluşturdu. Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık bazdaki yükseliş hızının yüzde 2,7'ye inerek beklentilerin oldukça altında kalması risk iştahını artırdı.

Altının ons fiyatı 2.048,7 dolarla 9 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çık

Hafta içinde 2.048,7 dolarla 9 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan altının ons fiyatı, dün gelen sert satışların etkisiyle haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 2.004,2 dolardan tamamladı.

Bitcoin'in fiyatı ise yeniden 30 bin doları aştı

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı ise 10 ay sonra yeniden 30 bin doların üzerine çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı, haftayı 86,1 dolardan tamamladı

Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta yüzde 1,7 artışla haftayı 86,1 dolardan tamamlayarak yükseliş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşıdı.

New York borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi

ABD'de pay piyasaları geçen hafta pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta pazartesi günü Fed'in "Bej Kitap" raporunun yanı sıra cuma günü açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden alınacak sinyaller yatırımcıların odağında olacak.

Euro Bölgesi enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

Avrupa ülkelerinde enflasyonun farklı hızlarda da olsa gerilemesi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "ultra şahin" adımlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin güç kaybetmesi risk iştahını desteklerken, gelecek hafta çarşamba günü Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ECB'nin eylüle kadar toplamda 75 baz puan daha faiz artırması ve faiz artırım döngüsünü sonlandırması yönündeki öngörüler güçlenirken, adımların hangi büyüklükte atılacağına yönelik belirsizliklerin bir süre devam edebileceği tahmin ediliyor.

Euro/dolar paritesi 1,1077 seviyesinde

Öte yandan, euro/dolar paritesi dün 1,1077 seviyesine çıkarak son bir yılın zirvesini test etti. Parite, haftayı yüzde 0,8 artışla 1,0990'dan tamamlarken, yükseliş eğilimini de üst üste yedinci haftaya taşıdı.