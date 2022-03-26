Önümüzdeki hafta veri gündemi yoğun geçecek

Küresel piyasalar, verilere göre yönünü belirlerken, önümüzdeki hafta takvimi bu açıdan yoğun bir gündem oluşturuyor.

Küresel pay piyasaları, bu hafta karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haberlerle birlikte yoğun veri gündemine çevrildi.

Hafta boyunca sözle yönlendirmelerde bulunan Fed yetkilileri Powell'ın şahin duruşunu desteklerken, tahvil piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar 200 baz puan faiz artışı yapacağı fiyatlanmaya başladı.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,48 ile Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi ile 5 yıllık tahvil faizi arasındaki fark yüzde 0,04 ile 1990'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ekonomik daralmanın habercisi olmasından endişe ediliyor.

SAVAŞ, EMTİA FİYATLARI ÜZERİNDE RİSK UNSURU

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş başta emtia fiyatları olmak üzere varlık fiyatları üzerinde başlıca risk unsuru olmaya devam ediyor.

DOST OLMAYAN ÜLKELERE RUBLE İLE SATIŞ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta içinde ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya euro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, “Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” dedi.

BRENT PETROLÜN VARİLİ HAFTALIK BAZDA YÜZDE 9,4 ARTTI

Brent petrolün varil fiyatı tedarik endişeleriyle bu hafta tekrar yükseliş eğiliminde hareket ederken, Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait bir petrol rafinerisinin vurulması söz konusu eğilimi güçlendirdi. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 9,4 artışla 116,2 dolara çıktı.

ALTININ ONSU YÜZDE 1,7 ARTTI

Altının ons fiyatı şahinleşen Fed'e karşın, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik müzakerelerde olumlu sonuca ulaşılamaması nedeniyle haftayı yüzde 1,7 artışla 1.957,9 dolardan tamamladı.

ABD'DE GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNE ÇEVRİLDİ

ABD'de pay piyasaları bu hafta şahinleşen Fed'e karşın alış ağırlıklı seyrini sürdürürken, gelecek hafta gözler salı günü açıklanacak büyüme verileri ile cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündemine ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerin ABD piyasalarındaki sınırlı kalmaya devam ettiğini ancak savaşın şiddetlenmesi durumunda satış baskısının artabileceğini ifade etti.

ABD'DE ENDEKSLER DEĞERLENDİ

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 1,79, Nasdaq endeksi yüzde 1,98 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

28 Mart ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi toptan stoklar ve Dallas Fed imalat endeksi, salı tüketici güven endeksi, çarşamba ADP istihdam raporu, perşembe kişisel gelirler ve harcamalar ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve cuma işsizlik oranı, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile inşaat harcamaları takip edilecek.