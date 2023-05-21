Önümüzdeki haftanın ekonomi gündemi: Yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor Önümüzdeki hafta TÜİK tüketici güvenini aktaracak, Merkez Bankası ise herkesin merakla beklediği politika faiz kararını verecek.

AA

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi günü Yurt Dışı ÜFE, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi, salı günü Finansal Hizmetler Güven Endeksi, çarşamba günü kapasite kullanım oranı, perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve cuma günü de turizm istatistikleri verileri takip edilecek.

Yurt içinde geçen hafta BIST 100 endeksi, yüzde 6,13 değer kaybıyla 4.501,73 puandan kapanırken, gelecek hafta için gözler TCMB'nin politika faizi kararına çevrildi.

Öte yandan, AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Borsa'da yaşananlar

Geçen hafta Borsa İstanbul, henüz halka arza hazır olmayan ancak ilerleyen dönemde halka arz yapmak isteyen şirketlerin finansman ihtiyacının karşılanması için "Girişim Sermayesi Pazarı" oluşturdu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Sasa Polyester Sanayi AŞ ve Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

TÜFE'deki artış beklentisi yüzde 37,17 oldu

Geçen hafta yurt içinde açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi yüzde 37,17 olurken, TCMB Finansal İstikrar Raporu'nda da, bankacılık sektörünün aktif kalitesi göstergelerinin iyileşmeye devam ettiği bildirildi.

Dolar/TL 19,8123

Dolar/TL, haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 19,8123'ten tamamladı.