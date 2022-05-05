OPEC+ grubu 432 bin varil üretim artışına gidecek

Petrol fiyatlarının seyrini belirleyen toplantılardan biri olan OPEC+ grubu toplantısından haziranda günlük 432 bin varil üretim artışı kararı çıktı.

Bugün gerçekleşen OPEC+ toplantısında jeopolitik faktörler ve devam eden salgına ilişkin konuların etkilerinin etkilediği bir gündem takip edildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışına gidecek.

28. Bakanlar toplantısı sona erdi

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve haziran ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 28. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Dengeli bir piyasa

AA'nın haberine göre, OPEC'ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temelleri ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği belirtildi.

OPEC+ grubu üretim kesintisi anlaşması

Koronavirüs salgınına paralel talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden Grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle üretim kesintilerini Nisan 2021'den bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.

Petrol üretimini kademeli olarak her ay 400 bin varil arttı

OPEC+ grubu, 19. Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda ağustostan bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay yaklaşık 400 bin varil artırıyor.

OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısı 2 Haziran'da yapılacak.