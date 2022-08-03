OPEC+ grubu eylülde günlük üretimini artıracak

OPEC+ grubu eylülde günlük 100 bin varil üretim artışına gideceğini duyurdu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı.

Bakanlık düzeyinde çevrim içi toplantı düzenlendi

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve eylül ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 31'inci Bakanlar Toplantısı sona erdi.

"Ek kapasite ciddiyetle kullanılmalı"

OPEC'ten yapılan açıklamada, yetersiz yatırımlar nedeniyle azalan ek üretim kapasitelerinin, ciddi arz kesintilerine karşı büyük bir dikkatle kullanılması gerektiği belirtildi.

Daha önce alınan karar yürütülecek

AA'nın haberine göre, üretim konusunda, 19'uncu Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kalındığı kaydedildi.

Bir sonraki toplantı 5 Eylül'de

Açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının 5 Eylül'de yapılacağı duyuruldu.

OPEC+ grubu üretim kesintisi anlaşması

Koronavirüs salgınından kaynaklanan talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle üretim kesintilerini Nisan 2021'den bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.