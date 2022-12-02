OPEC+ grubu, petrol üretim kesintilerini sürdürmeyi değerlendirecek

Petrol üreticilerinin, hafta sonunda kesinti yönünde karar alabileceği belirtiliyor.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, pazar günü kritik bir toplantıda buluşacak.

Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki 23 petrol üreticisi ülkeden oluşan OPEC+ organizasyonu, üretim politikasının bir sonraki aşamasına karar verecek.

Merakla beklenen toplantı, Rus petrolüne yönelik potansiyel olarak yıkıcı yaptırımların, Çin'deki ham petrol talebinin zayıflamasının ve artan durgunluk korkularının öncesinde geliyor.

Daha fazla üretim kesintisi masada

CNBC'nin haberine göre, söz konusu petrol üreticileri, pazar günü yapacakları toplantıda "daha fazla üretim kesintisi" kararı alabilir.

Norveç merkezli enerji araştırma şirketi Rystad'dan Claudio Galimberti, "OPEC+'nın son birkaç gündür özellikle Çin'deki talep zayıflığı temelinde bir kesintiyi değerlendirdiği söyleniyor." dedi.

Rusya: Yarardan çok zarar getirir

"OPEC'in dikkate alması gereken diğer faktör, tavan fiyattır." diyen Galimberti, "Hâlâ havada ve bu durum belirsizliği artırıyor." şeklinde konuştu.

Rusya, daha önce Rus petrolüne tavan fiyat koymaya yönelik herhangi bir girişimin yarardan çok zarar getireceği konusunda uyarıda bulunmuştu.