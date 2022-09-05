OPEC+ kararı çıktı: Günlük 100 bin varil üretim kesintisine gidilecek

Bugün yapılması beklenen ve petrol fiyatı üzerinde önemli etkisi olacak OPEC+ toplantısı tamamlandı.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici 10 ülkeden oluşan OPEC+ grubu, bugün beklenen toplantısını gerçekleştirdi.

Çevrim içi düzenledikleri 32'nci Bakanlar Toplantısı sonunda, petrol üretimini ekimde günlük 100 bin varil azaltma kararı alındı.

OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısı 5 Ekim'de yapılacak.

Ekimde günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı alındı

OPEC'ten yapılan açıklamada, ekim ayı için OPEC+ grubunun ağustostaki üretim seviyesine geri dönmesi konusunda anlaştı. Böylece grup, ekimde günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı almış oldu.

OPEC+ grubu üretim kesintisi anlaşması

Koronavirüs salgınından kaynaklanan talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle üretim kesintilerini Nisan 2021'den bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.

Daha önce petrol üretimi artırılıyordu

OPEC+ grubu, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19'uncu Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda Ağustos 2021'den bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay yaklaşık 400 bin varil artırıyordu.

Grup son olarak, 3 Ağustos'ta düzenlenen 31'inci Bakanlar Toplantısı'nda petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı.

OPEC+ grubu, temmuz ve ağustos ayları için ise günlük 648 bin varil üretim artışına gitmişti.