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    OPEC+ kararı sonrası petrolde düşüş yüzde 5'i buldu

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+'nın uyguladığı petrol üretim kısıntılarını kademeli olarak hafifletme kararı, petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 10:46
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    OPEC+ kararı sonrası petrolde düşüş yüzde 5'i buldu

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) kararının dışında petrol piyasalarındaki işlemciler ayrıca, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) kapsamında yapılacak görüşmelere odaklandı.

    İRAN'IN PETROL İHRACATI YAPMASININ KISITLANMASI GÜNDEME GELECEK

    Görüşmelerde, İran'ın gelecekteki petrol ihracatına ilişkin koyulan sınırlamalar konusu da görüşülecek.

    BRENT PETROLÜN FİYATI YÜZDE 4,7 DÜŞTÜ

    Gelişmelerle, haziran teslimi gösterge Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,7 düşüşle 61,61 dolara kadar, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 5,46 düşüşle 57,98 dolara kadar geriledi.

    OPEC+ üyelerinin perşembe günü aldığı karar ile üretim kısıntısı mayısta günde ortalama 350 bin varil, haziran ve temmuzda da günde ortalama 450 bin varil azaltılacak.

    OPEC+ kararı sonrası petrolde düşüş yüzde 5 i buldu #1

    SUUDİ ARABİSTAN GÖNÜLLÜ ÜRETİM KISITLAMASINI AZALTACAK

    Buna ek olarak, Suudi Arabistan halen günde 1 milyon varil olarak uyguladığı gönüllü üretim kısıntısını da mayısta 250 bin varil, haziranda 350 bin varil ve temmuzda 450 bin varil azaltacak.

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