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    OPEC: Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4,3 küçülecek

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün aylık raporunda, küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 4,3 küçüleceği, 2021 yılında ise yüzde 4,4 büyüyeceği öngörülüyor.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 10:41
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 11:28
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    OPEC: Küresel ekonomi 2020'de yüzde 4,3 küçülecek

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık raporunda, küresel ekonominin büyüme tahminleri yer aldı.

    Raporda, ABD'de gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) küçülmenin bu yıl yüzde 3,6'yı bulacağı, gelecek yıl öngörülen büyümenin de yüzde 3,4 düzeyinde kalacağı belirtiliyor.

    OPEC’İN RAPORUNA GÖRE EURO BÖLGESİ, 2020 YILINDA YÜZDE 7,2 KÜÇÜLECEK

    Raporda, Euro Bölgesi için öngörülen 2020 yılı GSYH küçülmesinin yüzde 7,2 düzeyinde olacağı, buna karşılık 2021 yılında beklenen büyümenin de yüzde 3,7 düzeyinde kalacağı aktarıldı.

    OPEC: Küresel ekonomi 2020 de yüzde 4,3 küçülecek #1

    ÇİN EKONOMİSİ İÇİN ÖNGÖRÜLER FARKLI

    OPEC raporunda Çin ekonomisinin 2020 yılında yüzde 2 ve 2021 yılında yüzde 6,9 büyüyeceği, Japonya ekonomisinin de bu yıl yüzde 5,7 küçüldükten sonra, gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyeceği öngörüldü.

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