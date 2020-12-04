OPEC+ ocakta günlük petrol üretimini 500 bin varil artırıyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, toplandı ve ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı aldığını duyurdu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanları, video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

12. Bakanlar Toplantısı sonrasında OPEC'ten yapılan açıklamada, OPEC+ ülkelerinin ocak ayı için petrol üretim kesintisini günlük 500 bin varil azaltacağı ifade edildi.

GÜNLÜK 7.7 MİLYON VARİLLİK ÜRETİM KESİNTİSİ 7.2 MİLYON VARİLE İNDİ

Böylece, mevcut durumda uygulanan günlük 7 milyon 700 bin varillik üretim kesintisi 7 milyon 200 bin varile düşürüldü.

Açıklamada, OPEC+ ülkelerinin bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek üzere gelecek ay itibarıyla her ay düzenli olarak toplanacağı belirtildi.

AYLIK TOPLANTILAR YAPILARAK TALEBE CEVAP VERİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, toplantının ardından yaptığı konuşmada, her ayın başında toplantı yapılması konusunda anlaşıldığını vurgulayarak, ocak, şubat ve mart aylarında yapılan görüşmelerde bir sonraki üretim düzenlemesine karar verileceğini ifade etti. Novak, bu durumun aylık talebe daha kesin ve doğru yanıt verme imkanı sunduğunu anlattı.

OPEC+ ANLAŞMASI

Nisanda varılan anlaşma uyarınca, üretim kesintisini 1 Temmuz-31 Aralık dönemi için günlük 7 milyon 700 bin varile düşürme kararı alan OPEC+ grubu, söz konusu üretim kesintisini bir ay gecikmeli olarak 1 Ağustos'tan itibaren uygulamaya koymuştu.

Söz konusu anlaşmaya göre, 1 Ocak 2021 itibarıyla kesinti miktarının günlük 2 milyon varil azaltılması gerekiyordu.