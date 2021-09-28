OPEC: Petrol 2045'e kadar enerjide en büyük paya sahip olacak

OPEC: Petrol 2045'e kadar enerjide en büyük paya sahip olacak

OPEC, petrolün 2045'e kadar küresel enerji portföyünde en büyük paya sahip kaynak olarak kalmaya devam edeceği tahminini paylaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC), 2045 yılına kadar küresel ekonomi, enerji ve petrol talebi ile arzına ilişkin orta ve uzun vadeli tahminlerini içeren "2021 Dünya Petrol Görünümü" raporunu paylaştı.

KÜRESEL ENERJİ TALEBİ CİDDİ ORANDA ARTACAK

OPEC’in son raporuna göre, koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020 yılında günlük 275 milyon 400 bin milyon varil petrol eş değeri seviyesinde olan küresel enerji talebi, 2045'te günlük 352 milyon varil petrol eş değerine ulaşacak.

ASYA, AFRİKA VE ORTA DOĞU'DAKİ NÜFUS ARTIŞI TALEPTE ETKİLİ OLACAK

OECD dışı ülkelerin enerji talebi, 2045'e kadar günlük 76 milyon 500 bin varil petrol eş değeri artışla 250 milyon varil petrol eş değerine yükselecek ve küresel birincil enerji talebinin yüzde 70'inden fazlasını oluşturacak. Söz konusu büyümede, Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki nüfus artışı ve büyüyen ekonomiler rol oynayacak.

ENERJİ TALEBİ ORTA VADEDE ZİRVE YAPACAK

Enerji verimliliği ve düşük karbonlu teknolojilerin kullanımına yönelik çalışmaların yoğunlaşmasıyla uzun vadede yatay seyir izlemesi beklenen OECD ülkelerinin enerji talebi, salgından kısmi toparlanmayla orta vadede zirve yapacak, 2045'te ise 2020'de olduğu gibi günlük yaklaşık 102 milyon varil petrol eş değerine gerileyecek.

PETROL TALEBİNDE BÜYÜME DEVAM EDECEK

Petrol, talepteki büyümenin 2020-2045 döneminin ikinci yarısında yavaşlamasına ve yenilenebilir, doğalgaz ve nükleer gibi diğer enerji kaynaklarındaki güçlü büyümeye rağmen küresel enerji portföyündeki en büyük payı elinde tutacak.