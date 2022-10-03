OPEC+, petrolü günde 1 milyon varilden fazla azaltmayı değerlendiriyor

Grubun petrol bakanları, bir araya gelerek nihai kararı verecek.

OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini önemli ölçüde azaltmayı düşünüyor.

OPEC+, iki yıldan fazla bir süredir ilk kez çarşamba günü bir araya geldiğinde, delegelere göre petrol üretimini günde 1 milyon varilden fazla azaltmayı masaya yatıracak.

Nihai karar, petrol bakanlarının görüşmesinden sonra verilecek

Bloomberg'ün haberine göre, beklenenden daha büyük bir azalmanın, üretici grubunun hızla sıkılaşan para politikası karşısında küresel ekonominin hızla yavaşladığına ilişkin endişesinin ölçeğini yansıtacak.

Delegeler, petrol bakanları OPEC'in Viyana'da toplanana kadar nihai bir karar verilmeyeceğini söyledi.

Pandeminin başlangıcından bu yana en büyük kesinti

1 milyon varillik kesinti, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana en büyük kesinti olarak kayıtlara geçecek.

Brent tipi ham petrol, Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'ya saldırmasının ardından varil başına 125 doların üzerine çıkmıştı.