OPEC: Rusya şubat, martta petrol üretimini artıracak

OPEC, Rusya'nın şubat ve mart aylarında petrol üretimini günde ortalama 65 bin varil artıracağı bilgisini paylaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee-JMMC) toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın yanı sıra, Kazakistan da aynı aylarda petrol üretimini günde ortalama 10 bin varil artıracak.

DİĞER ÜLKELER ANLAŞMAYA GÖRE İLERLEYECEK

Buna karşılık diğer üretici ülkeler, petrol üretimlerini aralık ayında yapılan anlaşma miktarlarına uygun olarak, değiştirmeden sürdürecekler.

OPEC+ GRUBUNUN PETROL ÜRETİM KISINTISI ŞUBATTA GÜNDE 7 MİLYON 125 BİN VARİL OLACAK

Böylece, OPEC+ grubunun toplam petrol üretim kısıntısı şubat ayında günde ortalama 7 milyon 125 bin varil ve mart ayında günde ortalama 7 milyon 50 bin varil olarak uygulanacak.

PETROL ÜRETİM AYARLAMALARI AYLIK HESAPLANACAK

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, nisan ayından itibaren uygulanacak petrol üretim ayarlamaları aylık olarak yapılacak toplantılarda kararlaştırılacak.