OPEC: Rusya'da petrol üretimi, 2027'ye kadar azalacak

Viyana merkezli kuruluş, petrol konusunda gelecek yıllara ilişkin öngörülerini paylaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), dünyanın petrol görünümüne dair uzun vadeli tahminlerini açıkladı.

Paylaşılan verilere göre, petrol, 2045'te dünyanın en çok talep edilen yakıt türü olmaya devam edecek.

Rusya ile ilgili 2027 tahmini

Raporda, Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı yaptırımlara maruz kalan Rusya ile ilgili öngörü de yer aldı.

Buna göre, "Rusya'daki petrol üretim hacmi, 2027'nin başına kadar azalacak." denildi.

OPEC istatistiklerine göre 2020 yılında küresel enerji dengesinde petrolün payı yüzde 30 oldu.

2045 yılında yüzde 29'a gerileyecek

Petrolün payının 2025 yılında yüzde 31'in üzerine çıkacağı, ardından azalmaya başlayacağı ve 2045'te yüzde 29'a gerileyeceği tahmin ediliyor.

Aynı raporda, "Petrol, en çok talep edilen enerji kaynağı olmaya devam edecek." diye eklendi.