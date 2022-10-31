Petrol
93.39
-0.41%
Euro
18.4053
-0.71%
Dolar
18.6083
0.15%
Altın
981.89
-0.08%
Borsa
3964
2.19%
Bitcoin
380.900
-1.14%
BTXN Coin
10.39
-1.70%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    OPEC: Rusya'da petrol üretimi, 2027'ye kadar azalacak

    Viyana merkezli kuruluş, petrol konusunda gelecek yıllara ilişkin öngörülerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 17:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    OPEC: Rusya'da petrol üretimi, 2027'ye kadar azalacak

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), dünyanın petrol görünümüne dair uzun vadeli tahminlerini açıkladı.

    Paylaşılan verilere göre, petrol, 2045'te dünyanın en çok talep edilen yakıt türü olmaya devam edecek.

    Rusya ile ilgili 2027 tahmini

    Raporda, Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı yaptırımlara maruz kalan Rusya ile ilgili öngörü de yer aldı.

    Buna göre, "Rusya'daki petrol üretim hacmi, 2027'nin başına kadar azalacak." denildi.

    OPEC istatistiklerine göre 2020 yılında küresel enerji dengesinde petrolün payı yüzde 30 oldu.

    2045 yılında yüzde 29'a gerileyecek

    Petrolün payının 2025 yılında yüzde 31'in üzerine çıkacağı, ardından azalmaya başlayacağı ve 2045'te yüzde 29'a gerileyeceği tahmin ediliyor.

    Aynı raporda, "Petrol, en çok talep edilen enerji kaynağı olmaya devam edecek." diye eklendi.

    OPEC: Rusya da petrol üretimi, 2027 ye kadar azalacak #1


    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 31 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 31 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Okan Buruk: Fenerbahçe'nin şampiyon ilan edilmesi işimize gelir
    Futbol

    Okan Buruk: Fenerbahçe'nin şampiyon ilan edilmesi işimize gelir

    Görüş Bildir