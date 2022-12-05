OPEC+ üretimi günlük 2 milyon varil azaltma kararını sürdürecek

OPEC+ grubu "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdüreceğini açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, piyasalardaki istikrarın korunması doğrultusunda 5 Ekim'de üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltmayı kararlaştırmıştı.

Enerji ve petrol bakanları durumu değerlendirdi

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve aralık ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 34'üncü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC+ grubundan günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı

OPEC, yapılan toplantıların sonucunda alınan kararı açıkladı. Açıklamada, kesinti kararının önemine işaret edilerek, "Söz konusu kararın tamamen piyasa değerlendirmeleri doğrultusunda alındığı ve geçmişe bakıldığında bunun, piyasa katılımcıları tarafından küresel petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için gerekli ve doğru hareket şekli olduğu kabul edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Gerekirse tekrar toplanacaklar

Açıklamada, katılımcı ülkelerin piyasadaki gelişmeleri ele almak, gerektiğinde, petrol piyasalarının denge ve istikrarını desteklemek için acil olarak toplanabilecekleri belirtildi.

Bir sonraki kesinleşmiş toplantı, 4 Haziran 2023'te

AA'nın haberine göre yapılan açıklamada, bir sonraki Bakanlar Toplantısı'nın 4 Haziran 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşılarak, 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda onaylanan uzatmadan yararlanarak tam uyum ve fazla üretimi telafi etme mekanizmasına bağlı kalmanın kritik önemine işaret edildi.