OPEC üyelerinin petrol üretimi eylül ayında azaldı

OPEC'in ham petrol üretimi, 2020 Eylül'de bir önceki aya göre günlük 50 bin varil azalışla 24 milyon 11 bin varile indi.

Dünyadaki petrol üretimi, varil fiyatı ya da sondaj kulesi sayısı ekonomi açısından önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Petrol Piyasası Raporu'na göre; eylülde küresel petrol arzı önceki aya göre günlük 60 bin varil azalarak 90 milyon 710 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi geçen ay günlük 10 bin varil azaldı ve 66 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi.

OPEC'in üretimindeki düşüşe rağmen eylülde küresel petrol üretimindeki payı yüzde 26,6 oldu.

LİBYA, IRAK VE SUUDİ ARABİSTAN'DA PETROL ÜRETİMİ ARTTI

Söz konusu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya, Irak ve Suudi Arabistan'da artarken, en büyük düşüş Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüldü.

Libya'da günlük üretim, eylülde bir önceki aya göre 53 bin varil, Irak'ta 46 bin varil, Suudi Arabistan'da 35 bin varil artarken, BAE'de ise 239 bin varilden fazla geriledi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ 2021'DE ARTACAK

Rapora göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 9 milyon 470 bin varil düşüşle günlük yaklaşık 90 milyon 290 bin varil, OPEC'in ham petrol talebi 7 milyon varil düşüşle günlük yaklaşık 22 milyon 400 bin varil olacak.

SONDAJ KULESİ SAYISI, EYLÜLDE BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 31 ADET AZALDI

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, eylülde bir önceki aya göre 31 adet azalarak 1.137'ye geriledi. Bu kulelerden 363'ü OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.