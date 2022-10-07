OPEC'in kararı ABD'deki benzin fiyatlarında artış endişesi yarattı

OPEC'in üretimi azaltma kararı, ABD'de benzin fiyatlarının tekrar yükseleceği endişesine yol açtı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı, ABD'de benzin fiyatlarının tekrar yükseleceği endişesine yol açarak fiyatlamaları etkiledi.

Sektör, bu gelişmeyi halihazırda rekor düzeyde yüksek enflasyonla mücadele eden Amerikalı aileler ve işletmeler için endişe verici olarak değerlendiriyor.

Sanayiciler tepkili

OPEC'in kararı sonrası ABD'li sanayiciler karara tepkilerini dile getirdi. Üretim düşüşü haberinin ardından American Petroleum Institute (API) CEO'su Mike Sommers, "Uygun fiyatlı, güvenilir enerji talebini karşılamanın çözümü tam burada, ABD'dedir. Jeopolitik istikrarsızlıktan kaynaklanan, büyüyen bir enerji kriziyle karşı karşıyayız ve ABD'li kanun yapıcılar, Amerika'da daha fazla enerji üretmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Bir daha kimse sana güvenmeyecek"

Amerikan Keşif ve Üretim Konseyi (AXPC) CEO'su Anne Bradbury de Twitter'dan OPEC kararına, "Enerji işinde tek bir büyük günah vardır: Kendinizi asla ama asla güvenilmez bir tedarikçi yapmayın. Bir daha kimse sana güvenmeyecek." şeklinde tepki verdi.

Bradbury, OPEC'in üretimi kısma kararının, halihazırda rekor düzeyde yüksek enflasyonla mücadele eden Amerikalı aileler ve işletmeler için "iyi bir haber olmadığını" ve bu gelişmenin pompa fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.

ABD'li araba sahipleri fiyatları endişeyle takip ediyor

OPEC'in 2020'den bu yana en büyük arz kesintisi sonrası bugün Virginia ve başkent Washington'da benzin istasyonuna gelen Amerikalılar, depolarını doldurmadan önce ekrandaki fiyatları endişeli gözlerle inceledi.

Benzinin galonu (3,78 litre) 3,83 dolar

ABD'de, talebin artmasına karşın rafineri sorunlarının artması sonucu halihazırda yükselme eğiliminde olan benzinin galonu (3,78 litre) 3,83 dolar civarında seyrederken, analistler OPEC kararı sonrası fiyat tırmanışının hızlanacağı beklentisini dile getirdi.

ABD benzin fiyatlarını düşürmek için çabalıyor

Ülkedeki benzin fiyatları, yılın ilk aylarında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tırmanışa geçerek haziranda galon başına 5,02 dolara kadar yükselmişti.

Beyaz Saray, temmuz sonunda ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil, eylülde ise ilave 10 milyon varil petrol satacağını duyurmuş, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.