OPEC'in petrol üretimi nisan ayında arttı

Petrol üretimi, beklentiler, öngörüler ve reel rakamlar enerji politikasının ve fiyatların oluşmasında önemli bir etken olarak önümüzde duruyor.

Küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 29'a ulaşan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, günlük ham petrol üretimi nisan ayında bir önceki aya göre 153 bin varil artarak 28 milyon 650 bin varile ulaştı.

Ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde arttı

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde arttı. Libya, Nijerya ve Gabon ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülkeler oldu.

AA'nın haberine göre, günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 127 bin varil, Irak’ta 25 bin varil ve BAE’de 36 bin varil artış gösterdi. Üretim Libya'da 161 bin varil, Nijerya'da 17 bin varil, Gabon'da ise 15 bin varil geriledi.

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi arttı

Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 920 bin varil azalarak yaklaşık 70 milyon 100 bin varil oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin 1 milyon 690 varil üzerinde gerçekleşti.

Küresel petrol talebi öngörüsü aşağı yönlü revize edildi

OPEC, küresel ekonomik büyümede beklenen azalmaya bağlı olarak küresel petrol talebine yönelik öngörüsünde de aşağı yönlü revizyon gerçekleştirdi.

OPEC küresel petrol talebi düştü

Buna göre, OPEC küresel petrol talebinde 210 bin varil azalış öngördü. Böylece talebin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 3 milyon 400 bin varil artarak 100 milyon 300 bin varile ulaşması bekleniyor.