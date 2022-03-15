Petrol
98.14
-8.19%
Euro
16.11
-0.47%
Dolar
14.66
-0.83%
Altın
903.42
-2.64%
Borsa
2084
-0.19%
Bitcoin
577.228
-0.65%
BTXN Coin
38.96
0.25%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    OPEC'in petrol üretimi şubat ayında arttı

    Küresel ekonominin önemli göstergelerinden birisi olan OPEC üretimine ait veriler yayınlandı.
    • AA
    • 15.03.2022 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    OPEC'in petrol üretimi şubat ayında arttı

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi şubat ayında bir önceki aya göre 440 bin varil/gün artışla 28 milyon 473 bin varil/gün oldu.

    SUUDİ ARABİSTAN'IN İKİNCİL KAYNAKLARA DAYALI GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 10 MİLYON 193 BİN VARİL

    OPEC'in paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 141 bin varil/gün artışla 10 milyon 193 bin varil/güne yükseldi. Ülkenin doğrudan iletişime dayalı üretimi 80 bin varil/gün artışla 10 milyon 225 bin varil oldu.

    OPEC in petrol üretimi şubat ayında arttı #1


    İlginizi Çekebilir

    Erdoğan says Islamophobia continues to spread like plague in West
    Politics

    Erdoğan says Islamophobia continues to spread like plague in West

    Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu Redmi 10C tanıtıldı: İşte fiyatı
    Teknoloji

    Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu Redmi 10C tanıtıldı: İşte fiyatı

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Görüş Bildir