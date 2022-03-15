OPEC'in petrol üretimi şubat ayında arttı

Küresel ekonominin önemli göstergelerinden birisi olan OPEC üretimine ait veriler yayınlandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) günlük ham petrol üretimi şubat ayında bir önceki aya göre 440 bin varil/gün artışla 28 milyon 473 bin varil/gün oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'IN İKİNCİL KAYNAKLARA DAYALI GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ 10 MİLYON 193 BİN VARİL

OPEC'in paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 141 bin varil/gün artışla 10 milyon 193 bin varil/güne yükseldi. Ülkenin doğrudan iletişime dayalı üretimi 80 bin varil/gün artışla 10 milyon 225 bin varil oldu.