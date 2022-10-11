Ordu'da 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor

Fındığın yanında Karadenizli üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kividen bu sene yaklaşık 10 bin ton rekolte gelmesi bekleniyor.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'ndeki kivi bahçelerinde incelemelerde bulunarak üreticilerle görüştü.

Uzunlar, incelemelerinin ardından AA muhabirine, kivi hasadına kasım ayının ilk haftasında başlanacağını ifade etti.

10 bin ton rekolte bekleniyor

Bu sene kivinin daha kaliteli olduğuna dikkati çeken Uzunlar, geçen sezon 8 bin ton kivi rekoltesinin olduğu Ordu'da, bu sene 10 bin ton rekolte beklediklerini belirtti.

Uzunlar, üreticilere erken hasattan kaçınmaları çağrısında bulunarak, erken hasat yapılan kivinin depo ömrünün kısa olabileceğini, kalitesinde bozulma yaşanabileceğini kaydetti.

Ordu kivisinin Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiğini anımsatan Uzunlar, ürünün kent ekonomisine katkısının bu sezon 100 milyon lirayı geçmesini beklediklerini aktardı.

"Bu sene üreticilerimizin beklentisi 15-16 lira"

Uzunlar, bu sene üreticilerin fiyat beklentilerine de değinerek, "Geçen sene birinci sınıf kivinin kilogramı 8 liradan satışa sunulmuştu. Bu sene üreticilerimizin beklentisi 15-16 lira seviyelerinde." dedi.

"2 bin kişi kividen geçimini sağlıyor"

Hasat öncesi il dışından gelen alıcıların üreticilerle görüşmelere başladığını kaydeden Uzunlar, kentte yaklaşık 2 bin kişinin kivi üretiminden geçimini sağladığını sözlerine ekledi.