Petrol
94.07
-2.20%
Euro
18.0963
0.37%
Dolar
18.5808
0.02%
Altın
1.006
-0.63%
Borsa
3593
0.30%
Bitcoin
359.300
-1.02%
BTXN Coin
8.12
-10.37%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Ordu'da 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor

    Fındığın yanında Karadenizli üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kividen bu sene yaklaşık 10 bin ton rekolte gelmesi bekleniyor.
    • 11.10.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 13:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor

    Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'ndeki kivi bahçelerinde incelemelerde bulunarak üreticilerle görüştü.

    Uzunlar, incelemelerinin ardından AA muhabirine, kivi hasadına kasım ayının ilk haftasında başlanacağını ifade etti.

    10 bin ton rekolte bekleniyor

    Bu sene kivinin daha kaliteli olduğuna dikkati çeken Uzunlar, geçen sezon 8 bin ton kivi rekoltesinin olduğu Ordu'da, bu sene 10 bin ton rekolte beklediklerini belirtti.

    Uzunlar, üreticilere erken hasattan kaçınmaları çağrısında bulunarak, erken hasat yapılan kivinin depo ömrünün kısa olabileceğini, kalitesinde bozulma yaşanabileceğini kaydetti.

    Ordu kivisinin Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiğini anımsatan Uzunlar, ürünün kent ekonomisine katkısının bu sezon 100 milyon lirayı geçmesini beklediklerini aktardı.

    Ordu da 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor #1

    "Bu sene üreticilerimizin beklentisi 15-16 lira"

    Uzunlar, bu sene üreticilerin fiyat beklentilerine de değinerek, "Geçen sene birinci sınıf kivinin kilogramı 8 liradan satışa sunulmuştu. Bu sene üreticilerimizin beklentisi 15-16 lira seviyelerinde." dedi.

    "2 bin kişi kividen geçimini sağlıyor"

    Hasat öncesi il dışından gelen alıcıların üreticilerle görüşmelere başladığını kaydeden Uzunlar, kentte yaklaşık 2 bin kişinin kivi üretiminden geçimini sağladığını sözlerine ekledi.

    Ordu da 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor #2

    Ordu da 10 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor #3


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Köy edebiyatı hareketinin temsilcisi: Fakir Baykurt
    Kitap

    Köy edebiyatı hareketinin temsilcisi: Fakir Baykurt

    Kalçasına kadar açtı
    Medya

    Kalçasına kadar açtı

    Görüş Bildir