Ordu'da atıl araziler tarıma açıldı Ordu'da 2019 tarihinden bu yana kentte tarıma açılan arazi toplamı 21 bin 250 dönüme ulaştı.

İHA

Ordu'da fındık üretimini önceleyen tarım politikaları yürütülüyor.

Ordu’da atıl araziler tarımla buluşuyor

Atıl arazilerin tarıma açılması, hayvancılığın geliştirilerek veriminin artırılması ile ilgili çalışmalar ve destekler devam ediliyor.

Üreticilere tohum desteği

İlk olarak 2019 yılında, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan “Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması Projesi”yle il genelindeki üreticilere tohum desteği sağlandı.

50 ton tohum dağıtıldı

Tarıma elverişli olduğu halde çeşitli sebeplerden dolayı ekilmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla, üreticilere 40 ton arpa, 5 ton nohut, 3 ton yeşil mercimek, 1,5 ton patates, 400 kilogram soya fasulyesi, tohumu dağıtıldı.