Ordu'da atıl araziler tarıma açıldı

İHA
Ordu'da fındık üretimini önceleyen tarım politikaları yürütülüyor.
Ordu’da atıl araziler tarımla buluşuyor
Atıl arazilerin tarıma açılması, hayvancılığın geliştirilerek veriminin artırılması ile ilgili çalışmalar ve destekler devam ediliyor.
Üreticilere tohum desteği
İlk olarak 2019 yılında, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan “Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması Projesi”yle il genelindeki üreticilere tohum desteği sağlandı.
50 ton tohum dağıtıldı
Tarıma elverişli olduğu halde çeşitli sebeplerden dolayı ekilmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla, üreticilere 40 ton arpa, 5 ton nohut, 3 ton yeşil mercimek, 1,5 ton patates, 400 kilogram soya fasulyesi, tohumu dağıtıldı.