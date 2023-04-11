Ordu'da balık tezgahlarında kalkan görenler fotoğraf çekmekle yetindi Kalkan balığı yine fiyatı ile el yakıyor. Her dönemin en ulaşılmazı olan bu balığın lezzetini bilerlen ise fiyatına rağmen peşinden koşmaya devam ediyor.

Balık avlama sezonu 15 Nisan'da sona erecek.

Sezonun bitmesine 4 gün kaldı.

Ordulu balıkçılar, sezonun son günlerinde de avlanmaya devam ediyor.

Kilogramı 600 lira

Ordu’da balıkçıların ağına takılan ve kilogramı 600 liradan satılan bol miktarda kalkan, vatandaşların ilgisini çekti.

Bir balıkçının yüzü Perşembe ilçesi açıklarında kalkan ile güldü.

200 kilogramlık kalkan sürüsü avladı

Yaklaşık 200 kilogramlık kalkan sürüsü avlayan balıkçı, 2-11 kilogram arasındaki kalkanları tezgahta sergiledi.

İlk kez bu kadar bol kalkan balıklarını gören ve şaşıran vatandaşlar, fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

“Bu yıl kalkan bol olacak”

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş, şu bilgileri verdi:

İlk kez bu kadar çok geldi. Tek ağda yaklaşık 150 kilogram kalkan geldi. Şu anda işaretler çok iyi gösteriyor. Zaten 2-3 gün sonra kalkan yasağı başlayacak ama bu yıl kalkan balığı bol olacak gibi görülüyor.

“11 kilogramlık kalkan 6 bin 500 lira”

6 bin 500 lira değerinde yaklaşık 11 kilogramlık kalkan balığı ise görenleri şaşırttı.

Balık çeşitlerinin az olduğunu ancak kalkanda işaretlerin güzel olduğunu ifade eden Çamaş, şöyle konuştu:

Şu anda yaklaşık 50 adet kalkan var ve kilogramı 600 liradan satılıyor. En büyüğü yaklaşık 11, en küçüğü de 2 kilogram civarında. Kalkan herkesin alacağı balık değil ama yine de çok soran var. Genelde büyük illere gönderiyoruz.

Balıklar ile fotoğraf çeken vatandaşlar ise ilk kez bu kadar fazla kalkan gördüklerini, fiyatının pahalı ancak lezzetinin güzel olduğunu sözlerine ekledi.