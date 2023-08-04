Ordu'da fındık üreticilerine erken hasat uyarısı Ordu'da fındık hasadı için uyarı yapan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındığın henüz olgunlaşmadığını ve bu nedenle üreticilerden hasat tarihinden önce bahçeye girmemelerini istedi.

DHA

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu tarım ürünlerinden fındık hasadı için geri sayım başladı.

Yaklaşık 1 hafta sonra sahil kesimde fındığını toplamaya başlayacak üreticilere, erken hasat uyarısı yapıldı.

Ordu’nun Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, “Bölgemizde yapılan tespitler sonucunda; sahil kesimi dediğimiz bölgede 12 Ağustos’ta, orta kesim dediğimiz bölgelerde 17 Ağustos, yüksek bölgelerde de 26 Ağustos’ta hasada başlanma tarihleri belirlendi.

Tabi bu çalışmalar Tarım İl Müdürlüğü’nün oluşturduğu bir komisyon ile yapıldı. Bu komisyonun içerisinde ziraat odaları da var. Burada fındığın özellikle mayıs ve haziran ayında uygun olmayan iklim koşullarından etkilendiğini de gördük” diye konuştu.

"Zamanında yapılmayan hasat kalite bozukluğuna neden oluyor"

Akça, erken hasadın fındığın randımanında düşüklüğe neden olduğunu kaydederek, “Fındık hasadı hakikaten bölgemiz için çok önemli. Çünkü bölgemizde tek geçim kaynağı bu ürün ve ürünün kalitesinin, veriminin bir şekilde kontrol edilmesi ve o gerekliliğin yerine getirilmesi söz konusu. Hakikaten zamanında yapılmayan hasat özellikle fındığın kalitesinde bir bozukluğa sebep oluyor. Bir örnek verecek olursak, 1 randıman düşük fındık 200 milyon TL'ye denk geliyor.

Türkiye geneline vuracak olursak bunu, 1 randıman fındık 3 bin asgari ücretlinin bir senelik ücretine bedel geliyor. Dolayısı ile üreticilerimizin yapılan bu uyarıları dikkate almaları çok önemli. Kendi menfaatleri için çok önemli. Çünkü cebindeki paraları boşa heba etmiş oluyorlar veya ülkenin gelirine, kendi gelirlerine de bir şekilde zarar vermiş oluyorlar. Biz de yetkililer olarak aldığımız karar ile bu hasat döneminin gününde yapılması için çalışmalarımızı ve bütün takiplerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.