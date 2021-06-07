Ordu'da fındıkta 'külleme' hastalığı rekoltenin düşmanı

Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden olan fındık, 8 yıldır “külleme” hastalığı ile mücadele etmesine rağmen olumlu bir sonuç alınamıyor.

Fındıkta rekolteyi olumsuz etkileyen ve üreticilerin büyük mücadele verdiği hastalık, alınan önlemlere rağmen fındık bahçelerinde yeniden görülmeye başladı.

Her geçen yıl fındık ürününde rekolte düşüklüğüne yol açan hastalık yüzünden fındık üreticisi son yıllarda sorunlar yaşamaya devam ediyor. Fındıkta en önemli hastalıklardan olan ve yaklaşık 8 yıldır mücadele edilen külleme, beraberinde zararlılar ile birlikte ciddi rekolte kaybına yol açabiliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, şu anda külleme hastalığının tam ortaya çıktığı dönemde olunduğunu belirterek, ilaçlama yapılmayan bölgelerde hastalığın daha üst seviyelerde olduğunu söyledi.

“REKOLTEYİ DÜŞÜRÜYOR, ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBINA NEDEN OLUYOR”

Külleme hastalığı ile artık fındık bahçelerinde erken mücadelenin çok daha önemli olduğunu kaydeden Soydan, “Yapmayanların bahçelerinde zaten artış olduğunu görüyoruz. Zaten külleme ile yaklaşık 8 yıldır mücadele ediyoruz. İlaç atılmayan bahçelerin zaten fındığı çuvala girene kadar ve çuvalda da iç kısımlarına hasar verdiğini ve çürüttüğünü söyleyebiliriz. Bu günlerde hastalığın boyutu daha çok ortaya çıkıyor. Külleme hastalığı hem rekolteyi olumsuz etkileyecektir,hem de üreticinin de ekonomik kaybına neden olacaktır, en önemli tarafı da bu. Bu nedenle külleme ile ilgili muhakkak mücadele yapılması gerekiyor.” şeklinde konuştu.