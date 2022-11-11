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    Ordu'da kivi hasadı başladı

    Kivi, tropik ülkelerde yetişen ve sıcak iklimi seven bir meyve iken Türkiye'nin kuzeyinden güneyine her köşesinde üretilmeye başlandı.
    • 11.11.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 15:46
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    Ordu'da kivi hasadı başladı

    Ordu, fındığı ile ünlü iken, şimdi kivi üretiminde de önemli şehirlerden birisi oldu. Karadenizli üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında kendisine yer açan kivinin hasadı Ordu'da başladı.

    Kivi, Karadeniz'in önemli ürünleri arasına girdi

    Kivi yetiştiricileri ürünü dalında satmaktan ve yüksek kârlı kazanç elde etmekten olayı çok mutlu. Fındık diyarı Ordu'da her geçen yıl üretimi yaygınlaşan ve dalındayken satışa sunulan kivi, çiftçilere önemli gelir sağlıyor.

    Kivi, Ordu'da tescillendi

    Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret olarak da tescillenen Ordu kivisinin yeterli olgunluğa ulaşmasının ardından üreticiler bahçelere girdi.

    Sabah erken saatlerde hasada başlayan üreticiler, ilk gün önemli miktarda kivi topladı.

    Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, Altınordu ilçesine bağlı Sağırlı Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022 yılı kivi hasadının bugün resmen başladığını belirterek, tüm üreticilere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

    kivi

    10 bin ton kivi rekoltesinin bekleniyor

    Bu sezon kent genelinde yaklaşık 10 bin ton kivi rekoltesinin beklendiğini aktaran Uzunlar, geçen sezona göre yüzde 30 bir artış olduğunun bilgisini verdi.

    kivi

    100 milyon liralık gelir

    AA'nın haberine göre, Uzunlar, kivinin kazançlı bir ürün olduğunu da aktararak, "Ürünün kent ekonomisine katkısının bu sezon 100 milyon lirayı geçmesi bekleniyor." dedi.


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