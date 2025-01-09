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İHA

Ordu’nun Perşembe ilçesinde avcılık yapan balıkçıların ağına 1 kiloluk dev mezgitler takıldı.

Perşembe ilçesinde avcılık yapan balıkçıların ağına, normallerinden farklı takılan bu balıkların alıcısı çok.

Vatandaşların ilgisini çeken iri mezgit balıklarının kilosu, balık pazarında 500 TL’den satıldı.

ORDU'DAN 4 SAAT UZAKLAKTA YAKALANDI

Yason Burnu açıklarından yaklaşık 4 saat uzaklıktaki açıklarda ve sığ alanlarda avlanan, ‘Perşembe kanca mezgidi’ olarak adlandırılan ve boyutu ile dikkat çeken mezgitler, balıkçılık yapan Erdal Çamaş tarafından tezgaha koyuldu.

“BU TÜR İRİ MEZGİT HER ZAMAN OLMUYOR”

Balıkçı Çamaş, Yason Burnu açıklarında avlanan bu balıkların her zaman bulunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu sadece Perşembe ilçemizde avlanıyor. Küçük kayıklarımız gece saatlerinde açılır ve avlanır, gündüz dönerler. Küçük kayıklar açıldığında bu balıkları az miktarda avlıyor, uzun bir sürenin ardından da ilk defa geldi.

"MEZGİT, YARIM VE 2 KİLO ARASINDA"

Ağırlıkları yarım kilogramdan başlayıp, 2 kilograma kadar ulaşıyor. Şu an bizim tezgahtaki balıklar yarım kilo ile 800 gram arasında, sattıklarımız da var.

TEREYAĞLI BUĞLAMA

Bunu tereyağlı buğlama olarak yapıyorlar, kilogram fiyatı 400-500 arasında satılıyor. Bu balıkları bir süre tezgahta bekletiyoruz ki tezgahımız güzel olsun. Bunun hastaları var, aradığımız aman il dışından bile geliyorlar.

"İLK KEZ BU KADAR BÜYÜK BİR MEZGİT BALIĞI GÖRDÜ"

İlk kez bu kadar büyük bir mezgit balığı gördüğünü söyleyen Yılmaz Bibi isimli müşteri ise lezzetini merak ettiğini kaydetti.