Ordu’da mavi yemiş bahçeleri kuruluyor

Ordu’da ilk kez 2010 yılında iki üreticinin girişimiyle başlayan mavi yemiş üretim alanı her geçen yıl genişliyor.

Türkiye'de ve dünyada özellikle dondurma, pasta, meyve suyu, çay ve unlu mamuller yapımında ve ilaç sanayisinde kullanılan ülkemizde yaban mersini olarak bilinen mavi yemiş için Ordu’da yeni bahçelerin kurulmasına başlandı.

MAVİ YEMİŞİN ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI PLANLANIYOR

Ordu'da ilk kez 2010 yılında iki üretici tarafından 15 dekar arazi üzerine kurulu bahçede yetiştirilmesine başlanan mavi yemişin üretiminin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

DİĞER ADI YABAN MERSİNİ

Türkiye'de ve dünyada özellikle dondurma, pasta, meyve suyu, çay ve unlu mamuller yapımında ve ilaç sanayisinde kullanılan ülkemizde yaban mersini olarak bilinen mavi yemiş için yeni bahçeler kuruluyor.

Ordu Tarım Orman İl Müdürlüğü ile DOKAP ortaklaşa uygulanan "Mavi yemiş Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Altınordu İlçesi Yemişli Mahallesinde Halil Topaloğlu’na ait bahçede yeni fidan dikimi gerçekleştirildi.

6 BİN FİDAN DAĞITILDI

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Gürgentepe, Ulubey ve Ünye ilçelerindeki 14 üreticiye 6 bin mavi yemiş fidanı dağıttı.

KİLOSU 50 LİRADAN ALICI BULUYOR

Gerek taze tüketim gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından güçlü bir ticari ürün olan ve kilosu 50 liradan alıcı bulan mavi yemiş, çiftçilerin üretim kültürüne girdi.