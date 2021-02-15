Ordu'da sağanak yağış balık fiyatlarını artırdı

Ordu’da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve denizlerdeki fırtına dolayısı ile az miktarda avlanan balık fiyatları yükseldi, tezgahlarda ise havuz balıkları çoğunlukta.

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, sahil kesimlerinde sağanak olarak etkisini gösteriyor.

BALIĞIN AZ OLMASI FİYATA YANSIDI

Denizlerde olumsuz hava şartları nedeniyle balığın az avlanması, tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı. Geçtiğimiz günlerde 20 liradan satılan mezgit 35-40 liraya yükselirken, hamsi ve istavrit ise tezgahlarda yerini alamadı. Havuz balıklarının çoğunluk gösterdiği tezgahlarda, Ege taraflarında avlanan balıklar da yer alıyor.

"ŞU AN AZ SAYIDA KAYIK DENİZE AÇILIYOR"

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, olumsuz hava şartları nedeniyle az miktarda avlanan balık fiyatlarının, neredeyse iki katına yükseldiğini söyledi. Fiyatların yüksek olmasına bağlı olarak satışların da düştüğünü aktaran Ceylan, “Şu an avcılık çok az ve az miktarda kayık denize açılıyor. Buna rağmen havuz balıkları devamlı olarak var. Ege taraflarından da uskumru ve kupes var. İstavrit ve hamsi yok, yine bazı çeşitlerimiz de yok.

“FİYATLAR UÇUK OLDUĞU İÇİN TALEP YOK”

Fiyatlar uçuk. Hava muhalefeti nedeniyle 20 liraya sattığımız mezgit 35-40 lira, 30-35 liraya sattığımız barbun 50 lira, zaten tezgahlarda fazla da bir balık yok. Uskumru ve kupes Ege taraflarında bol çıkıyor, 20-25 lira. Şuanda fiyatlar uçuk olduğu için talep de az. Şu anda zaten hamsinin de son zamanları. Bu zamanlarda hamsi bitiyor. Az miktarda var ama denk gelirse tutuluyor. Şu an tezgahlarda fiyatlar 1,5 katını geçti.” dedi.