Ordu'da üretici, fındığı pazara kontrollü indiriyor

Fındığın 21 liradan işlem gördüğü Ordu'da üreticiler artık pazara kontrollü bir şekilde fındık indirirken, serbest piyasada fındık 24,5 liradan işlem görmeye başladı.

Resmi olarak 7 Ağustos tarihinde başlayan, Türkiye’nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi’nde 8 milyon üreticinin en önemli geçim kaynakları arasında olan fındıkta serbest piyasa fiyatları değişti.

Bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatları üreticinin bahçelere güçlü ve mutlu girmesini sağladı. Sezon başlarında serbest piyasada 21 liradan işlem gören fındığın fiyatı ise 24,5 liraya kadar yükseldi.

PİYASAYI ÜRETİCİ BELİRLİYOR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin fındığını en iyi şekilde değerlendirmek için hasattan sonra fındığını pazara kontrollü bir şekilde indirdiğini söyledi.

Bu süreçte özellikle emanet olarak fındık bırakılmadığını ifade eden Soydan, “Şu anda kısa sürede 50 randıman fındık 24,5 lira oldu. Randıman yükseldikçe fındık fiyatları da 25-26 liraya kadar yükseliyor. Üreticilerimiz her yükselen fiyat karşısında kısmi olarak fındıklarını pazara indiriyor. Şuanda piyasayı üreticilerimiz belirliyor, gözü daha yüksekte olan üreticilerimiz de var” dedi.

DEVLET DESTEĞİ, ÜRETİCİNİN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Soydan, üreticilerin fiyat beklentilerinin 25 liranın üzerinde olduğunu ifade ederek, ciddi oranda pazara indirilmeyen fındığın olduğunu ve üreticilerin bu yıl devletin de desteğiyle güçlendiğini sözlerine ekledi.







