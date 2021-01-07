Ordu’da yumurtaya talep iki katına çıktı

Koronavirüs salgınından korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin talepleri, yumurta satışlarını artırdı.

Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, kentteki yumurta paketleme tesisine haftalık 1 milyon yumurta talebi geldiğini belirterek, "Şu anda talepleri karşılayamayacak düzeydeyiz." dedi.

YUMURTAYA TALEP YÜZDE 100 ARTTI

Koronavirüs salgınında uzmanların bağışıklığı güçlendirecek ürünlerin tüketilmesi çağrısının ardından, protein kaynağı olarak bilinen yumurtaya talep yüzde 100 arttı. Ordu'da, Yumurta Üreticileri Birliği haftalık 1 milyon yumurta siparişi alıyor. Siparişlerin yüzde 80'ini kendileri karşılayan birlik, kalan miktarı ise il genelinde faaliyette olan üreticilerden temin ediyor. Birlik üyeleri iç piyasanın yanı sıra başta Dubai olmak üzere yurt dışına ihracat yapıyor. Çiftlikleri büyütmeyi hedefleyen birlik yumurta üretim rakamını aylık 3 milyona çıkarmayı amaçlıyor.

“HAFTALIK 1 MİLYON YUMURTA SİPARİŞİ”

Haftalık 1 milyon yumurta siparişi aldıklarını ifade eden Sezgi, "Haftalık bizim 1 milyona yakın yumurta sevkiyatımız var. Bu siparişimizin yüzde 80’inini biz kendi üreticilerimizden karşılıyoruz. 700-800 bin ton yumurtayı il genelinde faaliyette olan üreticilerimizden alıyoruz. Bunun dışında kalan yüzde 20’lik yumurta ihtiyacımızı da Türkiye’de organik üretim yapan çiftliklerden karşılıyoruz ama önümüzdeki hedefimiz tamamen bu ürünü hiç dışarıdan yumurta almadan hem ülke içine hem de ülke dışına kendimiz göndermek istiyoruz.” dedi.

“DUBAİ’YE İHRACAT YAPILDI”

İç piyasanın yanı sıra Dubai’den de yumurta talebi aldıklarını belirten Sezgi, "Şu anda Türkiye’nin bütün büyükşehirlerine yumurta sevkiyatımız var. Buralardaki büyük marketlerin tamamına biz kendi yumurtalarımızı veriyoruz. Yurt dışında da Dubai’ye iki parti sevkiyatımız oldu. Dubai’nin de her hafta bizden talebi var. Bu talebi karşılamak için de bir çalışma yapıyoruz. Bu bölge için de çok önemli. Bu projenin bir ayağının da yurt dışı olması buradaki üreticilerin kalkınması açısından çok önemli. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Sadece Dubai’ye değil, tüm dünyaya ihracat yapacağız.” ifadelerinde bulundu.

ÜRETİCİLER TALEP ARTIŞINDAN MEMNUN

6 yıl önce hobi olarak başladığı organik yumurta üretiminde tesisleşen Salih Türkmen, yumurtaya olan talepten memnun olduğunu söyledi. Türkmen, "Yaklaşık 6 yıl önce fındık bahçemi değerlendirmek amacıyla yumurta üretimine başladım. Bölgemizde 40 organik yumurta üreticisinden bir tanesiyim. Ben öncelikle bu işe bir hobi olarak başladım. Daha sonra işim ve gelirim tamamen yumurta üzerine oldu. Şu anda 500 civarında tavuğum var. Bu tavuklardan hava koşullarına ve bakım şartlarına bağlı olarak günlük 400 veya 450 yumurta üretiyoruz. Yaklaşık yumurta başına 25 kuruş kâr oluyor. Ben yumurta üretmekten ve yumurtaya olan talebin artmasından memnunun.” dedi.

“GÜNDE 1 YUMURTA TÜKETİN”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Demetgül de vatandaşlara günde 1 yumurta tüketilmesi uyarısında bulunarak, "Yumurta anne sütünden sonra bilinen en kaliteli proteinlerden birisidir. En önemli vitamin ve mineral kaynaklarını içerir. Özellikle demir kaynağıdır. A, D, E vitamini gibi önemli vitaminleri içermektedir. Sağlıklı bir birey mutlaka günde 1 yumurta tüketmelidir. Yumurta, düzgün bir vücut yapısı, kas yapısını sağlamamızda ve metobolizmanın daha düzenli çalışmasını desteklemektedir.” dedi.