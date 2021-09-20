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    Ordu'daki fındıklar, yağış nedeniyle Tokat'ta kurutuluyor

    Fındıklarını kurutamayan üreticiler, ürünlerinin yağışlardan etkilenmemesi için kurutmak üzere Tokat'a götürdü.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 13:53
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    Ordu'daki fındıklar, yağış nedeniyle Tokat'ta kurutuluyor

    Ordu'da hasat sezonunun tamamlanmasıyla fındıklarını toplayan üreticiler, mahsullerini kurutmaya başladı.

    Kentteki yağışlı hava nedeniyle bazı üreticiler ise Tokat'a geldi.

    Üreticiler, Niksar ilçesindeki D-100 karayolundaki  tır park alanlarına fındıklarını serip kurutmaya çalışıyor.

    "FINDIK KURUTMAK İÇİN GELDİK"

    Ordu'nun Korgan ilçesinden geldiklerini söyleyen fındık üretici Adem Akdelen (32), "Fındıklarımı Ordu'daki yağıştan dolayı kurutamadık. Fındığımızı kurutmak için buraya geldik. 2 gündür buradayız. Sağ olsunlar, burada da bizi hoşgörü ile karşıladılar. Fındık kurutmak için burası çok güzel bir yer. Burada da çarşamba günü yağmurlu gözüküyor. Artık buraya da yağmur yağarsa Diyarbakır'a kadar gideceğiz." dedi.

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    "BURADA İNŞALLAH YÜZÜMÜZ GÜLER"

    Yüksel Esen (77) ise "Buraya Ünye'den geldik. Fındığımızı kurutamadık. Ünye'de çok yağmur yağdığı için burayı tercih ettik. İnşallah burada kurutacağız. Burada inşallah, yüzümüz güler." diye konuştu.

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    Ordu daki fındıklar, yağış nedeniyle Tokat ta kurutuluyor #3

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