Ordu'daki rüzgar enerji santrali günlük 12 bin evi aydınlatıyor

Yenilenebilir enerji santralleri ülkede temiz enerji için çarklarını döndürüyor. Ordu'nun Akkuş ilçesi de bu yatırımlardan birine sahne oldu.

Ordu'nun Akkuş ilçesi, Taz Yaylası'nda hayata geçirilen, rüzgar enerji santralinin çalışmasıyla birlikte ilçede enerji kesintileri de sona erdi.

Santralde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı İsa Demirci, geçen yılın aralık ayında özel bir firma tarafından 1.750 rakımlı Taz Yaylası'na kurulan rüzgar enerji santralinin tam kapasiteyle faaliyete geçtiğini belirtti.

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 15 MİLYON DOLARA KURULDU

Yaklaşık 15 milyon dolar harcanarak kurulan rüzgar enerji santrali türbinlerinden üretilen elektriğin ulusal elektrik şebekesine aktarıldığını kaydeden Demirci, yüksekliği 116 metreyi bulan ve her biri 18 ton ağırlığında türbinlerden üretilen elektriğin günlük 12 bin evin ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

18 MİLYON KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİYOR

Demirci, rüzgar enerji santralinin üretime başlamasının ardından yaklaşık 18 milyon kilovatsaat elektrik ürettiğine vurgu yaparak, "Buradan yıllık beklenti ise 32 milyon kilovatsaat elektrik üretimidir. Şu anda tam kapasiteyle çalışan üç türbinden saatte 12 megavat elektrik üretilmektedir." dedi.

“İLÇEMİZDE ENERJİ KESİNTİSİ KALMADI”

Böylesine devasa bir yatırımın ilçelerine kurulmasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Demirci, "Bu yatırım hem ilçemize hem ülke ekonomisine katkı vermek, enerji ihtiyacını karşılama adına son derece önemlidir. Buranın faaliyete geçmesiyle ilçemizde enerji kesintileri sona erdi." diye konuştu.