Ordulu balıkçılar sezondaki palamut avından memnun Ordulu balıkçılar, av sezonunu değerlendirerek, sezonun bereketli geçtiğini ifade etti.

İHA

Balıkçıların av sezonu 1 Eylül’de başladı. 2022-2023 av sezonu 15 Nisan’da sona erecek.

Sezon bitimine sayılı günler kala olan balık av sezonunu değerlendiren Ordulu balıkçılar, bereketli bir av sezonu geçirdiklerini belirtti.

Balıkçılar sezondaki toplam palamut ve mezgit avından memnun

Özellikle palamut ve mezgit avından çok memnun olduklarını belirttiler.

"Hamsiler sıcak sulara gelmiyor"

Balıkçı Uğur Aygün, sezonu şu sözlerde değerlendirdi:

Geçen yıllara göre havalar sıcak geçiyor. Hamsiler de buna bağlı olarak sıcak sulara gelmiyor. Aynı zamanda palamut balığı çok olduğu zaman hamsi olmuyor. İklim şartları bizleri olumsuz şekilde etkiliyor. Palamut balığı ise bu yıl yüzümüzü güldürdü.

"Palamut yüzümüzü güldürdü"

Balıkçılardan Yusuf Aktaş ise, palamuttan memnun kaldıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: