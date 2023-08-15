Ordulu kuzenlerin ürettiği yağın litresi 35 bin TL

Yaşadıkları rahatsızlık sonrası lavanta yağı üretmeye karar veren Rıfat Akpınar ve kuzeni Zeliha Güzelordu, Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki bin 500 rakımlı yaylaya çıktı…
Çalışmalarına başlayan ikili, lavanta için bekledikleri verimi alamadı.
Pes etmeyen kuzenler, bu kez tıbbi nane için kolları sıvadı.
Başarılı bir süreç geçiren kuzenler, Ordu’da bu işin tek hakimi oldu.
Kilosu 35 bin TL
Elde ettikleri ürünlerin kalitesinden memnun kalan kuzenler, piyasaya sürdü.
Farklı sektörlerden talepler almaya başlayan kuzenlerin rakibi şimdi Almanya…
Almanların ürettiği tıbbi nane yağından daha kaliteli üretim yaptıklarını belirten Akpınar ve Güzelordu, bu yağın litresini 35 bin liradan satıyor.
"25 değişik faydası var"
Çalışmaları hakkında bilgi veren Rıfat Akpınar, “Kabadüz ilçesinde bin 500 rakımlı yaylada nane yetiştiriciliği yapıyorum. Bu tıbbi nanenin mentol oranı yüksek ve özellikle yüksek rakımda yetiştirmemizin sebebi ise tamamen ilaçtan arınmış, ilaç sektörü için ürettiğimiz bir malzeme. Kuru, yaş ve yağ olarak veriyoruz. Malzeme kanser hastalarının, kemoterapi alan hastaların birçok rahatsızlıklarına iyi geliyor ve bunların dışında göğüs ve beyin hastalıkları gibi rahatsızlıklarda 25 değişik faydası var.” dedi.
"Bölgemiz yağışlı olduğundan kendiliğinden yetişiyor"
Kendisinin de kanser hastalığı geçirdiğini ifade eden Akpınar, şöyle devam etti:
Benim kendi geçirmiş olduğum rahatsızlıktan dolayı başladım, ilk olarak lavanta ile üretime başladık. Kaldığımız rakımda lavantanın çok az olduğunu tespit ettik. Lavantayı farklı amaçlarla kullandık ve sonrasında nanenin etkilerinden faydalanmak istedik. İlk olarak kendi üzerimde denedim ve aldığım ilaçların yan etkilerini azalttığını fark ettim. Sonrasında çeşitli AR-GE araştırmaları yaptık ve bunların sonucunda nanenin faydalarını görünce buna yöneldik. Bölgemiz yağışlı olduğundan kendiliğinden yetişiyor.
100 kilo kuru naneden 1,2 litre nane yağı çıkıyor
“Talep az ve pazarı kendimiz oluşturmaya çalıştık.” diyen Akpınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
3 dönüm arazi üzerinde yapıyoruz ve bunu bilenler satın alıyor, deneyenler yeniden istiyor. Kendimiz tanıttık ve şu anda 2,5 ve 10 cc’lik paketlerde satıyoruz ve litrelik veriyoruz. Daha önce alan ilaç firmaları var, onlar bizden her sene belirli miktarda alıyorlar. Şu anda 2 cc’lik kapları 80 liradan satıyoruz, litresini ise 35 bin TL’den satıyoruz. 400 kilogram yaş naneden 100 kilogram kuru nane çıkıyor, 100 kilogram kuru naneden de 1,2 litre nane yağı çıkıyor.
Katkı olmadan, saf hali ile veriyor
Nane üreticisi Zeliha Güzelordu ise şunları söyledi:
Dünya kalitesinin çok fazla üzerinde olduğunu fark ettik. Ben bu işe girerken rakibimin Alman devi olduğunun farkında değildim. Dolayısı ile onların ürettikleri ürünlerin mentol oranlarından bizimkinin farklı olduğunu tahliller sonucunda öğrendik. Bir tane cinsimiz var, yüzde 75 mentol oranına sahip. Bir tanesi de yaklaşık olarak yüzde 45’leri bulabiliyor. Kalite olarak çok yüksek, ilaç ve gübreye maruz kalmadan üretildiği için iyileştirici özelliği daha da yüksek. Biz bunu insanlara sunarken katkı olmadan saf hali ile veriyoruz.