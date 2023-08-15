Ordulu kuzenlerin ürettiği yağın litresi 35 bin TL Yetiştirdikleri tıbbi naneden yağ üretimi yapan Ordulu kuzenler, Alman firmalarına rakip oldu. Kuzenler, 400 kilogram yaş naneden ürettiği 1,2 litre yağın kilogramını, 35 bin liradan satıyor.

İHA

Yaşadıkları rahatsızlık sonrası lavanta yağı üretmeye karar veren Rıfat Akpınar ve kuzeni Zeliha Güzelordu, Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki bin 500 rakımlı yaylaya çıktı…

Çalışmalarına başlayan ikili, lavanta için bekledikleri verimi alamadı.

Pes etmeyen kuzenler, bu kez tıbbi nane için kolları sıvadı.

Başarılı bir süreç geçiren kuzenler, Ordu’da bu işin tek hakimi oldu.

Kilosu 35 bin TL

Elde ettikleri ürünlerin kalitesinden memnun kalan kuzenler, piyasaya sürdü.

Farklı sektörlerden talepler almaya başlayan kuzenlerin rakibi şimdi Almanya…

Almanların ürettiği tıbbi nane yağından daha kaliteli üretim yaptıklarını belirten Akpınar ve Güzelordu, bu yağın litresini 35 bin liradan satıyor.

"25 değişik faydası var"

Çalışmaları hakkında bilgi veren Rıfat Akpınar, “Kabadüz ilçesinde bin 500 rakımlı yaylada nane yetiştiriciliği yapıyorum. Bu tıbbi nanenin mentol oranı yüksek ve özellikle yüksek rakımda yetiştirmemizin sebebi ise tamamen ilaçtan arınmış, ilaç sektörü için ürettiğimiz bir malzeme. Kuru, yaş ve yağ olarak veriyoruz. Malzeme kanser hastalarının, kemoterapi alan hastaların birçok rahatsızlıklarına iyi geliyor ve bunların dışında göğüs ve beyin hastalıkları gibi rahatsızlıklarda 25 değişik faydası var.” dedi.

"Bölgemiz yağışlı olduğundan kendiliğinden yetişiyor"

Kendisinin de kanser hastalığı geçirdiğini ifade eden Akpınar, şöyle devam etti:

Benim kendi geçirmiş olduğum rahatsızlıktan dolayı başladım, ilk olarak lavanta ile üretime başladık. Kaldığımız rakımda lavantanın çok az olduğunu tespit ettik. Lavantayı farklı amaçlarla kullandık ve sonrasında nanenin etkilerinden faydalanmak istedik. İlk olarak kendi üzerimde denedim ve aldığım ilaçların yan etkilerini azalttığını fark ettim. Sonrasında çeşitli AR-GE araştırmaları yaptık ve bunların sonucunda nanenin faydalarını görünce buna yöneldik. Bölgemiz yağışlı olduğundan kendiliğinden yetişiyor.

100 kilo kuru naneden 1,2 litre nane yağı çıkıyor

“Talep az ve pazarı kendimiz oluşturmaya çalıştık.” diyen Akpınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

3 dönüm arazi üzerinde yapıyoruz ve bunu bilenler satın alıyor, deneyenler yeniden istiyor. Kendimiz tanıttık ve şu anda 2,5 ve 10 cc’lik paketlerde satıyoruz ve litrelik veriyoruz. Daha önce alan ilaç firmaları var, onlar bizden her sene belirli miktarda alıyorlar. Şu anda 2 cc’lik kapları 80 liradan satıyoruz, litresini ise 35 bin TL’den satıyoruz. 400 kilogram yaş naneden 100 kilogram kuru nane çıkıyor, 100 kilogram kuru naneden de 1,2 litre nane yağı çıkıyor.

Katkı olmadan, saf hali ile veriyor

Nane üreticisi Zeliha Güzelordu ise şunları söyledi: