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Organik tarım çalışmalarına üniversiteler de destek veriyor

Organik tarım çalışmalarına üniversiteler de destek veriyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan pandemi sürecinde, Türkiye’nin koronavirüs salgınına karşı her alanda gösterdiği mücadelesine Bayburt Üniversitesi’nden de destek geldi.