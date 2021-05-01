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    Organik tarım çalışmalarına üniversiteler de destek veriyor

    Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan pandemi sürecinde, Türkiye’nin koronavirüs salgınına karşı her alanda gösterdiği mücadelesine Bayburt Üniversitesi’nden de destek geldi.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 10:36
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    Organik tarım çalışmalarına üniversiteler de destek veriyor

    Tüm dünyada koronavirüs salgını organik tarımı öne çıkartırken Türkiye'de üniversiteler konuya el attı. En son Bayburt Üniversitesi'nde patates ekimine başlandı.

    Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın pandemi sürecince tarımsal faaliyetlerin aksamaması gerekliliğini vurgulamasına istinaden ülke genelinde başlatılan tarım seferberliğine Bayburt Üniversitesi de çalışmalarıyla katkı sağlıyor.

    Bilimsel çalışmalarla hem ulusal hem de yerel tarımsal üretime katkı sağlamayı hedefleyerek, son yıllarda tarımsal faaliyetlerde öncü girişimlerde bulunan Bayburt Üniversitesi, organik tarımda yerli üretime katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor.

    Bayburt Üniversitesi tarafından başlatılan bu çalışmalar kapsamında; üniversitenin uygulama ve araştırma sahalarında organik koşullarda bilimsel yöntemlerle yetiştirilen patatesin ekimine başlandı.

    Organik tarım çalışmalarına üniversiteler de destek veriyor #1

    PATATES EKİMİNİN DIŞINDA DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

    Bayburt Üniversitesi’nin öz kaynaklarıyla, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği bölümü uygulama ve araştırma sahalarında; organik koşullarda yetiştirdiği patatesin yanı sıra farklı ürünlerle de tarımsal üretimin sürekliliğine katkı sunacak çalışmalar yürütüyor.

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