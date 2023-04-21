Organize Sanayi Bölgeleri'nde kiralar yüzde 111 arttı Kiraların fahiş arttığı bir ortamdan organize sanayi bölgeleri de olumsuz etkilendi.

AA

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) aynı iş konuşdan birçok biriminin bir araya gelerek oluşturduğu dev bir yapılaşma. Burada sanayiciler katma değerli ürünler için çarkları döndürüyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırma ortaya koydu ki OSB'lerdeki kiralar da çok yüksek.

Adana yüzde 189’luk artışla ilk sırada

Yıllık kira artışlarında Adana yüzde 189’luk artışla ilk sırada yer alırken, İzmir yüzde 176 artış oranıyla ikinci, Manisa ise yüzde 175’lik dilimde üçüncü oldu.

Denizli yüzde 81 ile en düşük kira artış oranına sahip kent olurken, 31 OSB’nin ortalama artış oranı yüzde 111 olarak gerçekleşti.

"Sınırlı fabrika arzı ve talep artışı kiraları artırdı"

Kurumun Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, fabrika kiralarındaki artışta arsa tahsislerinin tamamlanmasıyla birlikte sınırlı fabrika arzı ve talep artışının önemli rol oynadığını kaydederek şu bilgileri aktardı: