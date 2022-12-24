Orman Genel Müdürlüğü 249 sözleşmeli orman mühendisi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, sözleşmeli orman mühendisi istihdamı için süreci başlattı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 249 mühendis alım ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayınlanan ilana göre, sözlü ve uygulamalı sınavla, sözleşmeli personel pozisyonunda orman mühendisi alınacak.

KPSS'den en az 70 almak şartı

2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış ve yükseköğrenim kurumlarının orman mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olmuş adaylar başvuruda bulunabilecek.

Başvurular e-Devlet'ten

Adaylar 15-25 Ocak 2023 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecekler.

Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Sonuçların takip adresi

AA'nın haberine göre, adayların isimleri, sınav tarihi ve saati www.ogm.gov.tr adresinden duyurulacak.