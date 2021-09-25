Orman yangınlarına ‘Tulumba’ ile elektronik takip TEKNOFEST'te

Orman yangınlarının tespiti ve hızlı müdahale için geliştirilen "Tulumba" isimli elektronik izleme sistemi, yaklaşık 5 kilometrekare alandaki yangını algılıyor.

Teknopark Ankara yerleşkesinde yazılım, elektronik, savunma sistemleri alanlarında yüksek teknolojik çözümler üreten Deep Control Teknoloji, orman yangınlarıyla mücadele için geliştirdiği "Tulumba" isimli ürünü, Teknoloji, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te tanıttı.

ÜZERİNDEKİ KIZILÖTESİ SENSÖRLER VE GAZ SENSÖRLERİYLE YANGINI ALGILIYOR

Deep Control Teknoloji Üretim Müdürü Emre Ekin, üzerindeki kızılötesi sensörler ve gaz sensörleriyle yangını algılayan "Tulumba" ismi verilen elektronik izleme sisteminin yaklaşık 5 kilometrekare alandaki yangını algılayıp 20 kilometre uzaklıktaki merkeze veri iletebildiği anlattı.

Ekin, düşük güç harcayan uzun menzilli iletişim sağlayan kablosuz telekomünikasyon ağları ve farklı internet protokolleri kullandıklarını bildirdi.

ORMANLARIN KORUNMASI VE GÜVENLİK SEVİYESİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Tulumba'yı tamamen açık kaynak olarak oluşturduklarını, isteyen kişilerin kendi elektronik tasarım, gömülü yazılımlarıyla ağa dahil olabileceğini belirten Ekin, şunları kaydetti:

"Tulumba üzerinde bulunan kızılötesi sensörlerle ve gaz sensörleriyle yangını algılıyor. İhtiyaca göre farklı sensörler de konulabilir. Genişletilebilir bir modül olarak oluşturduk. Sensörlerle ortamdaki bilgi ve göstergeleri algılayıp merkeze iletiyor. Yaklaşık 5 kilometrekare alandaki yangını algılayıp 20 kilometre uzaklıktaki merkeze veri iletebiliyor. Bu çözümü dileyen herkesin kullanabilmesi için açık kaynak olarak paylaştık, faydalı olmasını umuyoruz.

ÜZERİNDEKİ KAYIŞLARLA AĞACIN GÖVDESİNE MONTE EDİLEBİLİYOR

Sensörler ve elektronik donanım küçük bir kutu içerisinde yer alıyor ve üzerindeki kayışlarla ağacın gövdesine monte ediliyor. Üzerindeki pillerle yaklaşık 5 yıl ömrü var. 5 yıl boyunca belli aralıklara verileri merkeze gönderecek. Sistemin doğal ortam ve canlılar üzerinde olumsuz bir etkisi de yok."





HEDEFTE HALKA AÇIK "ERKEN UYARI SİSTEMİ" KURMAK VAR

Deep Control, bu sistemle halka açık "Erken Uyarı Sistemi" kurmayı amaçlıyor. Bu kapsamda dileyen herkes cihazı edinip veya kendisi üretip sisteme açık veri gönderebilecek. Böylelikle "kitle kaynak (crowdsourcing)" yöntemiyle ormanların korunması ve güvenlik seviyesinin artırılması hedefleniyor.

Orman yangınlarına ‘Tulumba’ ile elektronik takip TEKNOFEST'te VİDEO