Orman yangınlarında devreye giren havuz sayısı artırıldı Yaz aylarında orman yangınları artıyor ve hava sıcaklığının etkisi ile kuruyan arazide daha kolay ilerliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da olası orman yangınları için tedbirler alıyor.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına müdahalede etkin tüm aktörlerin sayısını artırdı.

Orman yangınlarına müdahalede hayati rol oynayan araçlardan birisi de "yangın havuzları."

Bu havuzlar ormanın içinde yer alıyor ve yangın söndürmedeki araçlar tarafından ulaşılabilir konumda yapılanıyor.

113 havuz daha yapılacak

Türkiye'de orman yangınlarına müdahalede arazöz ve helikopterlerin su talebini karşılamak amacıyla kullanılan gölet ve havuzların sayısı 4 bin 630'a ulaşırken listeye bu yıl 113 havuzun daha eklenmesi hedefleniyor.

Müdahalelere arazöz ve helikopterler eklendi

Geçmişte tırmık, tahra, kürek ve benzeri el aletleriyle mütevazı şartlarda yapılan müdahalelere son dönemde arazöz ve helikopter gibi araçlar dahil edildi.

Suya erişim mesafesi önemli

Bu araçların organizasyona girmesiyle yangınlara müdahale amaçlı suya olan talepte de ciddi oranda artış meydana geldi. İlk yıllarda tamamen doğal su kaynaklarına bağlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda kara ve hava araçlarının suya erişim sürelerinin yüksek olması, bu çalışmaların ve araçların başarısını olumsuz etkiledi.

Yangın havuzları suya erişim mesafesini düşürdü

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce özellikle 2004'ten itibaren yangınlarla mücadelede görev alacak hava ve kara araçlarının etkinliğinin artırılması için mevcut doğal su kaynaklarından (deniz, göl, baraj, akarsu gibi) uzak noktalara çok sayıda gölet ve yangın havuzları inşa edilerek, bu araçların suya erişim mesafeleri ciddi oranda düşürüldü.

Sorti sayısı arttı

Geçmişte bir helikopterin saatte yaptığı sorti sayısı bir ya da ikiyi geçemezken gerçekleştirilen yatımlar sayesinde saatte 8-10 adete ulaşılarak söz konusu araçların etkinlikleri kat kat artırıldı.

Ege ve Akdeniz ormanları öncelikli

Havuzlar, yangına birinci derecede hassas Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman alanlarında daha yoğun olmak üzere, risk taşıyan tüm alanlara yayılıyor.

Brbirlerine kuş uçuşu ortalama 5-8 kilometre mesafede

Bu havuz ve göletler yangına hassas ve içinde su kaynağı barındıran orman alanlarında, birbirlerine kuş uçuşu ortalama 5-8 kilometre mesafede konumlanacak şekilde inşa edildi.

Antalya, 511 havuzla ilk sırada

Halen Antalya, 511 havuzla ilk sırada yer alıyor. Bu ili 430 havuzla Muğla, 295 havuzla İzmir takip ediyor.

Gölet sayılarına bakıldığında ise Eskişehir 282 göletle ilk sırada geliyor. Bu kenti 197 göletle Amasya ve 175 göletle İzmir izliyor.