Orta Vadeli Program, iş dünyası ile değerlendirilecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın (21 Temmuz 2023) İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Toplantıda OVP'nin ana hatlarının konuşulması bekleniyor.

AA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından oluşturulan ekonomi politikası için Orta Vadeli Program (OVP) gerçekleştirileceği ve kamuoyu ile eylül ayında paylaşılacağı ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Program (OVP) Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda, yarın iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Toplantıya; MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM, başta olmak üzere, STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katılacak.

İş dünyasının değerlendirme ve önerileri alınacak

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ve yeni OVP hazırlıkları kapsamında, Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve önerileri alınması bekleniyor.