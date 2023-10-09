Ortadoğu'daki gerilim Avrupa'yı vurdu: Gaz fiyatları yüzde 12,5 arttı

AA & Ensonhaber
Avrupa'da gaz fiyatları jeopolitik gerilimin etkisiyle yükselişe geçti.
Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de kasım vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı cuma günü 38,2 eurodan kapanmıştı.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrasında İsrail'in ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasını talep etmesinin ardından gaz fiyatları megavatsaat başına 44,5 euroya kadar yükseldi.
Yüzde 12,5 artış
Fiyatlar günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 12,5 artışla megavatsaat başı 43 eurodan kapattı.
Gaz fiyatları jeopolitik gerilimin ardından enerji arz güvenliği endişeleriyle yükseliş eğilimine girmişti.
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