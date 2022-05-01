OSB'lerde düşük doğalgaz kullanan işletmenin tarifesi düşürüldü

OSB'deki bir işletmenin doğalgaz kullanımı düşük de olsa yüksek tarifeden faturalanıyordu. Bügünden itibaren, OSB'lerde yıllık 300 bin metreküpün altında doğalgaz kullananların tarifesi değişti.

OSB'ler tek bir tüketici gibi görüldüğü için faturalar çok daha yüksek olan kademe-2 fiyatından ödemek zorundaydı. Düşük tüketimli bir OSB sanayicisi, doğalgazın metreküpüne 3,34 lira ödemesi gerekirken, 9,4 lira olan kademe-2 tarifesi üzerinden faturalandırılıyordu. Yapılan düzenlemeyle düşük tüketimli OSB sanayicilerinin mağduriyeti ortadan kaldırdı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerde üretim yapan sanayi tesislerinin doğalgaz tüketiminde uygulanacak kademe sistemine ilişkin bilgi verdi.

Kademi 2'den kademe 1'ye geçiş

AA'nın haberine göre, yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz kullanan OSB sanayicilerinin artık, yüksek fiyatlı "kademe-2" yerine, çok daha düşük fiyatlı tarife olan "kademe-1" üzerinden değerlendirileceğini bildiren Kütükcü, uygulamanın 1 Mayıs itibarıyla başlayacağını aktardı.

Kütükcü, şu ifadeleri kullandı: "OSBÜK olarak bir süredir doğal gaz dağıtımını kendisi yapan Türkiye genelindeki 91 OSB'mizin ve bu OSB'lerdeki sanayicilerimizin yaşadığı bu mağduriyeti gidermek için yürüttüğümüz çalışmalardan sonuç aldık."





Doğalgaz dağıtım şebekesini kendisi işleten OSB'lere durum

Kütükcü, doğalgaz dağıtım şebekesini kendisi işleten OSB'lere, burada faaliyet gösteren işletmelerin doğalgaz tüketimlerinin uzaktan okuma sistemleri veya beyan yoluyla doğalgaz tedarik şirketleriyle paylaşılması hususunda yetki verildiğini aktararak, şunları kaydetti:

BOTAŞ'a bilgi verilecek

"Verilen yetki ile artık OSB bölge müdürlüklerimiz, uzaktan okuma sistemleri veya beyan yolu ile OSB sanayicilerinin doğalgaz tüketimlerini okuyacak ve BOTAŞ'a bildirecek. BOTAŞ da yıllık 300 bin metreküpün altında doğalgaz tüketen sanayi tesislerini 'kademe-1' fiyatından faturalandıracak."