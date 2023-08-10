OSB'lerin dijital mağazası ilk ihracatını Mozambik'e yaptı OSB'lerin bağlı olduğu üst kuruluş, hazırladığı dijital platformla ihracat yapmaya başladı. Platforkdaki firma sayısının artırılması amaçlanıyor.

AA

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Dış Ticaret Koordinatörlüğünün çalışmalarıyla bir ay önce "Dijital Mağaza" kurulmuştu.

OSB'lerdeki firmalara yeni bir pazar sağlamak için kurulan bu platform ilk ihracatı, jeneratör oldu.

Buradan ilk ihracat Afrika ülkesi Mozambik'e yapıldı.

Dijital mağazaya zamanla daha çok firma dahil olacak

Halen OSTİM'deki 11 firmanın yer aldığı dijital mağazaya, Türkiye genelindeki tüm firmaların dahil olması, böylelikle sanayicilerin e-ticaretle ihracatlarını artırması amaçlanıyor.

Firmalar dijital mağaza ile dünyadan alıcı bulacak

OSTİM OSB Müdürü Adem Arıcı, ihracatı artırmaya yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, söz konusu projeyi firmaların ürünlerini e-ticaret platformlarında satmaları ve böylelikle dünyanın her noktasına ulaştırmaları amacıyla başlattıklarını söyledi.

Dijital Mağazanın ülkedeki tüm firmalara açılması planlanıyor

OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörü Esma Akyüz, OSTİM bünyesinde jeneratör üretimi yapan bir firmanın bu mağazada yer aldığını ve ilk ihracatını da Mozambik'e yaptığını aktararak, şu bilgileri aktardı.