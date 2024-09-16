OSD: Otomotiv ana sanayi üretimi ağustosta geriledi Ağustos ayındaki fabrika bakımları otomotiv ana sanayi üretiminde yüzde 26,7 gerileme yaşattı.

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), otomobil üretimi verilerini yayınladı.

Otomotiv ana sanayi üretimi ağustos ayındaki fabrika bakımlarının da etkisiyle geçen yıla göre yüzde 26,7 düşüşle 53 bin 502 adete gerilerken, ocak-ağustos dönemi üretimi yüzde 7 düşüşle 877 bin 152 adet oldu.

TOPLAM OTOMOTİV PAZARI SINIRLI DÜŞÜŞTE

OSO verilerine göre ağır ticari araç dahil toplam otomotiv pazarı ağustosta geçen yıla göre yüzde 0,4 ile belirgin bir değişim göstermezken, sekiz aylık dönemde de yüzde 0,2 gibi sınırlı bir düşüşle 792bin 256 adet oldu.