Osmaniye'deki köye gül serası kurdular, siparişlere yetişemiyorlar

Osmaniye merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde bir araya gelen 20 kadın, "gül yetişmez" denilen köye gül serası kurdu. Şimdi Değirmenocağı köyünün gülle anılmasını istiyorlar.

Osmaniye merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde bir araya gelen 20 kadın, 1.5 dönüm arazi üzerine gül serası kurdu.

Serayı kurma girişimleri sırasında "bu köyde gül yetişmez" eleştirilerini maruz kalan kadınlar, "Köyde gülü yetiştirdik gül açtırdık." diyerek yetiştirdikleri güllerle siparişlere yetişemediklerini söyledi.

"GÜL BAHÇESİNDE YEŞEREN UMUTLAR" PROJESİ KAPSAMINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın projesiyle Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün öncülüğünde uygulanan "Gül bahçesinde yeşeren umutlar" projesi kapsamında bir araya gelen 20 kadın, yaklaşık 1 yıl önce merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde "Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi" adı altında Osmaniye’nin ilk kadın kooperatifini kurdu.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ KESİM HASADI

Bu köyde gül yetişmez dense de pes etmeyen kadınlar, 1.5 dönüm arazi üzerine gül serası kurdu. Serada üretilen güllerin bu sezon üçüncü kesim hasadını yapan kadınlar, ekonomik özgürlüklerini ellerine alırlarken gül yetişmez denilen Değirmenocağı köyünün de gülle anılmasını istiyor.

“OSMANİYE’NİN İLK KADIN KOOPERATİFİNİ KURDUK”

Kooperatifin kurulum aşamasından bahseden Kooperatif Başkanı Şükriye Erdoğan, “1.5 dönüm gül seramız var. Yarım dönem seramız SODES tarafından bir dönüm seramızda bakanlık tarafından kuruldu. Seralar kurulurken köyümüzdeki 100 tane kadına süs bitkileri hakkında kurs verildi. Kurs bittikten sonra kooperatif kurma aşamasına geçildi. 20 tane kadınla Osmaniye’nin ilk kadın kooperatifini kurmuş bulunmaktayız.” dedi.

“GÜLÜ YETİŞTİRDİK GÜL AÇTIRDIK”

Yetiştirdikleri gülleri çiçekçilere yetiştiremediklerini ifade eden Erdoğan, “Şu anda seralarımızda 4 çeşit gül üretmekteyiz. Rodos, magnum, samuray ve everest çeşitlerini üretiyoruz. Yetiştirdiğimiz gülleri şu anda Osmaniye’deki çiçeklere pazarlıyoruz. Şu anda deneme aşamasındayız. Yetiştirdiğimiz gülleri çiçekçilere yetiştiremiyoruz. Gülün yetişmeyeceğini söylediler. Gülü yetiştirdik gül açtırdık. Biz yaptık herkes de yapabilir. Gelsinler bize destek olsunlar, beraber olalım hep birlikte yetiştirelim güllerimizi. İleriki günlerde köyümüzün gülle anılmasını istiyoruz.





"YOK SATIYORUZ"

Şu anda üçüncü aşama kesimini yapıyoruz güllerimizin. Bütün esnaflara çiçeklerimizi veriyoruz. Şu anda şunu söyleyebilirim yok satıyoruz.” diye konuştu.

“BİZİM KARİYERİMİZ OLARAK TOPRAĞI SEÇTİK”

Kariyer konusunda toprağı tercih ettiklerini söyleyen Erdoğan, “Arkadaşlarla biz bu işe başlarken aynı zamanda da kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması, kendi ayakları üzerine basabilmesi ve kimseye bağımlı olmadan yaşayabilmesini istedik. Kariyer yapılarak bir yere gelinir ama biz toprağı seçtik. Gülü seçtik. Bizim kariyerimiz toprak, gül ve yetiştirmek. Toprağa ne verirse toprak sana en güzelini verir, kadına ne verirsen kadın onu sana en güzel şekilde dönüş yapar. Bizim sloganımız şu oldu. Biz yaptık siz de yaparsınız gelin bize katılın.” ifadelerini kullandı.