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    Otobüs fiyatları artınca trene rağbet yağdı

    Tekirdağ'dan İstanbul'a otobüs bilet fiyatları 120 liraya çıkınca Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinden trene 16 lira ile 8 lira arasında değişen fiyatlarla ulaşıma ilgi arttı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 16:27
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    Otobüs fiyatları artınca trene rağbet yağdı

    Petrole gelen zamlara daha fazla diremeyen otobüs firmaları biletlere zam yaptı ve bir ayda 120 liraya kadar yükseldi. Trenle ulaşım yapılan yerlerde de bilet fiyatlarının uygunluğu nedeniyle trenler daha çok tercih edilmeye başladı.

    TEKİRDAĞ'IN ÇORLU VE ÇERKEZKÖY İLÇELERİNDE EN UYGUN YOLCULUK TRENLE YAPILIYOR

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde otobüs bilet fiyatlarının aşırı artış göstermesi vatandaşları alternatif yolculuklara yöneltti.

    SON BİR AYDA İKİ KEZ BİLET ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden İstanbul yönüne otobüs bilet fiyatları son zamlarla birlikte 120 liradan satışa sunuldu. Son bir ay içerisinde 2 kez zam gelmesi sebebiyle vatandaşlar tren biletlerine yöneldi.

    tren

    İSTANBUL'A TREN 16 LİRA

    İstanbul’a yapılan seferlerde bilet ücretleri tam 16 lira, yüzde 15 indirimli 14 lira ve yüzde 50 indirimli 8 lira olarak belirlendi.

    tren

     

    TREN SEFERLERİNİN ARTIRILMASI BEKLENİYOR

     

    Geçtiğimiz cuma günü yapılan son zamların ardından hafta sonu 1.700 vatandaş, İstanbul’a trenle seyahat etti. Günde 2 kez yapılan tren seferlerine gösterilen aşırı ilgi nedeniyle seferlerin artırılması bekleniyor.


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