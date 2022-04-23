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    Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında yüzde 20,8'lik artış

    Türkiye'den ocak-mart döneminde 57 ülkeye 255 milyon 958 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı gerçekleştirildi.
    • 23.04.2022 - 14:59
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    Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında yüzde 20,8'lik artış

    Otomotiv ihracatının içinde otobüs, minibüs ve midibüs ihracatındaki artış yılın ilk çeyrek verilerine de yansıdı.

    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'ne göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 20,8 arttı.

    Türkiye'den ocak-mart döneminde 57 ülkeye ihracat

    Geçen yıl ocak-martta 211 milyon 761 bin dolar olan dış satımı bu sene 255 milyon 958 bin dolara yükselten sektör temsilcileri, 57 ülkeye otobüs, minibüs, midibüs gönderdi.

    İlk sıradaki Fransa'ya yüzde 72 artış

    Bu süreçte en fazla dış satım yapılan ülke olan Fransa'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 72,17 artış kaydetti. Fransa'ya geçen yılın ocak-mart döneminde 31 milyon 735 bin dolar olan ihracat, 2022'nin aynı döneminde 54 milyon 638 bin dolara çıktı.

    İtalya ikinci sırada yer aldı

    İkinci basamaktaki İtalya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı da yüzde 14,89 yükselişle 20 milyon 358 bin dolardan 23 milyon 390 bin dolara ulaştı.

    Almanya üçüncü sırada

    Üçüncü sırada yer alan Almanya'ya ise dış satım yüzde 40 azalışla 38 milyon 603 bin dolardan 22 milyon 835 bin dolara geriledi.

    Otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında yüzde 20,8 lik artış #1

    Çekya, Azerbaycan ve Romanya'ya yüksek oranlı artış tespit edildi

    Ocak-mart aylarında otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında 2021'in aynı dönemine göre Azerbaycan-Nahçıvan yüzde 425 artış ve 19 milyon 340 bin dolarla 6'ncı, Çekya yüzde 1472 yükseliş ve 15 milyon 324 bin dolarla 7'nci, İsrail yüzde 12 azalış ve 7 milyon 912 bin dolarla 8'inci, Şili yüzde 1 yükseliş ve 7 milyon 886 bin dolarla 9'uncu, Romanya da yüzde 102 artış ve 7 milyon 640 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.


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