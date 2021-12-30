Otomatik Katılım Sistemi'ne yeniden giriş zorunluluğu kalkıyor

Çalışanların 2022 yılında sisteme otomatik olarak tekrar dahil olmasına ilişkin zorunluluğun 2022'de kaldırılacağı aktarıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) bir açıklama yaparak; 2017 yılından itibaren otomatik katılım sistemi kapsamında emeklilik planlarına dâhil olup cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanların sisteme otomatik olarak tekrar dâhil olmasına ilişkin zorunluluğun artık kaldırıldığı bildirdi.

6,3 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

SEDDK'dan yapılan açıklamada, 2017 yılında uygulamaya alınan ve çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edildiği otomatik katılım sisteminin, emeklilik dönemindeki refah seviyesini koruma amacıyla 6,3 milyon çalışana değer kattığı vurgulandı.

SİSTEMİN DAHA ETKİN ÇALIŞMASI PLANLANIYOR

Sistemin daha etkin çalışmasına yönelik geliştirmelerin de yapılmakta olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sistemdeki devlet katkısının artırılmasına yönelik çalışmaların paralelinde, bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemine gösterilen büyük ilgi ve sistemin istikrarlı büyümesi devam etmektedir.





2022 YILINDA OTOMATİK KATILIM YAPILMAYACAK

Bu istikrarın bir neticesi olarak, 29.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı sonrasında, 2017 yılından itibaren otomatik katılım sistemi kapsamında emeklilik planlarına dâhil olup cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanların 2022 yılında sisteme otomatik olarak tekrar dâhil olmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmıştır."