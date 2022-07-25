Otomotiv ana sanayi üretimi haziranda arttı

OSD, otomotiv ana sanayine yönelik haziran ayı yılın ilk yarısına dair verileri paylaştı.

Üretime dayalı sektörler önce koronavirüs salgınının etkisiyle sonda da Rusya-Ukrayna savaşının açtığı pazarın daralması sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Böyle bir iklimde faaliyetlerine devam eden otomotiv ana sanayi üretimi, haziran ayında yüzde 26,3 artışla güçlü büyümeyi art arda ikinci ayda da sürdürürken yılın ilk yarısında üretim geçen yıla göre yüzde 1,5 arttı.

Otomotiv üretimi haziran ayında 135,424 adete çıktı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayınlanan verilere göre üretim haziran ayında 135,424 adete çıkarken, ilk yarıda 649,311 adet oldu.

Otomotiv üretimi keskin artış gösterdi

Otomobil üretimi yüzde 38,7 ile keskin artış kaydederken, ticari araç üretimi gerileme kaydetti.

İhracattaki artış yüzde 22,9 oldu

Sektörün ihracatı haziran ayında yüzde 22,9 artışla 86,623 adet olurken, ilk yarıda yüzde 1,2 artıya geçerek 466,995 adet oldu.

Reuters'in haberine göre, ağır ticari araç dahil toplam pazar Haziran'da yüzde 1,9 artışla 84,866 adet, ilk yarıda yüzde 8,8 daralarak 375,683 adet oldu.