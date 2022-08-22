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- Otomotiv ana sanayi üretimi temmuzda yüzde 37,4 arttı
Otomotiv ana sanayi üretimi temmuzda yüzde 37,4 arttı
OSD tarafından temmuz ayına ilişkin otomotiv sanayi üretim verileri yayınlandı. Mayısta başlayan üretim artışının hız kesmeden devam ettiği tespit edildi.
- Haber Merkezi
- 22.08.2022 - 09:28
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilere toparlanma otomobil üretiminde görülürdü.
Otomotiv ana sanayi üretiminde mayıs ayında başlayan büyüme temmuz ayında otomobil üretimi öncülüğünde hızlanarak sürdü.
Temmuz ayı otomotiv üretim verileri:
- Otomotiv ana sanayi üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 artışla 93 bin 659 adete çıktı.
- 12 aylık toplam üretimdeki daralma hafifleyerek yüzde 4,2 oldu.
- Ağustos 2021-Temmuz 2022 döneminde 1,31 milyon araç üretildi.
- Yılın başından bu yana üretim rakamlarına bakıldığında toplam üretim yüzde 5 artışla 742 bin 969 adet oldu.
- Ağır ticari araç satışlarını da içeren toplam otomotiv pazarı temmuzda yüzde 11,2 artışla 55 bin 324 adete ulaştı.
- İhracat Temmuz'da yüzde 16,2 artışla 59 bin 596 adete çıktı.